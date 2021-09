Triathlon Super League in Malibu LIVE auf SPORT1

Die Serie ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte in den USA zu Gast. Der spektakuläre Austragungsort an der Pazifik-Küste ist der passende Rahmen für das Finale, in dem es für die Athletinnen und Athleten um Titel und Preisgelder geht: Geschwommen wird am atemberaubenden Zuma Beach, während die Rad- und Laufetappen auf dem berühmten Pacific Coast Highway stattfinden.