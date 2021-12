Triathlon: Patrick Lange über Ironman-WM auf Hawaii, Challenge Roth und Traum vom Frankfurt-Sieg

Lange: Die Zusammenarbeit mit Björn ist sehr erfolgreich. Ich bin extrem happy damit. Wir haben in den vergangenen Jahren an den richtigen Stellschrauben gedreht, was vor allem das Radfahren betrifft. Aber man darf nicht nachlassen. Jetzt ist der Olympia-Zyklus rum, was bedeutet, dass wieder Sportler von der Kurzdistanz zu uns hochkommen. Diese bringen eine gewisse Grundschnelligkeit mit. Da merkt man alle vier Jahre, dass die Leistungsdichte ein Stückchen anzieht. Es ist daher wichtig, an der Grundgeschwindigkeit weiter zu arbeiten und nicht den typischen Langdistanz-Fehler machen, indem man nur auf die „Lang und locker“-Einheiten setzt.