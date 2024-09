Deutscher Triumph bei Ironman-WM - Drama um Anne Haug

Laura Philipp weinte schon weit vor dem Ziel Tränen puren Glücks, auf der prachtvollen Promenade des Anglais stolzierte sie ganz gemütlich mit Deutschland-Fahne ans Ziel ihrer Träume: Mit 37 Jahren hat die Heidelbergerin eindrucksvoll ihre Triathlon -Karriere gekrönt. Philipp gewann beim erstmals in Nizza ausgetragenen Jahreshöhepunkt extrem dominant und erklomm in 8:45:15 Stunden als erst zweite Deutsche den Ironman-Gipfel.

„Ich bin einfach sprachlos, ich bin so glücklich“, sagte Philipp: „Es war ein unglaublich cooler Tag, auch wenn nicht alles glatt gelaufen ist. Es geht darum durchzuziehen, wenn es richtig weh tut. Das ist mir gelungen. Es ist das beste Gefühl der Welt.“ Sie wolle am Abend eine „richtig große Party“ feiern.

Haug im Pech

Ex-Weltmeisterin Anne Haug erlebte dagegen unter den Augen des einstigen Dominators Jan Frodeno ein persönliches Drama, musste nach fünf WM-Medaillen in Serie diesmal auf der Radstrecke wegen eines Plattfußes aussteigen.

Sie spüre „große Enttäuschung“, sagte Haug im ZDF : „Man bereitet sich das ganze Jahr auf dieses eine Rennen vor. Dass man es dann nur so weit schafft, ist natürlich tragisch.“ Es habe „auf einmal Peng gemacht, schlagartig ist der Reifen explodiert“.

Philipp hatte derweil nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen 8:04 Minuten Vorsprung auf die Britin Katrina Matthews. Sie war auf der Traditionsstrecke auf Hawaii in den Jahren 2019 und 2022 bereits jeweils Vierte geworden, ehe sie im Vorjahr mit Rang drei erstmals aufs Podest kletterte.

Philipp triumphiert - Drama bei Haug

Titelverteidigerin Lucy Charles-Barclay hatte wenige Stunden vor dem Start wegen muskulärer Probleme abgesagt. Dadurch rückten Haug und Philipp in die Favoritenrolle. „Ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als vor der Kulisse von Nizza auf der Promenade des Anglais als Erste über die Ziellinie zu laufen“, hatte Philipp vor dem Start frohlockt - und ihre Vision erfüllte sich.

In der Morgendämmerung legte das deutsche Duo einen guten Start hin. Entgegen kam ihnen, dass bei 20 Grad das Schwimmen im Mittelmeer im Neoprenanzug durchgeführt wurde. Haug und die eigentlich schwache Schwimmerin Philipp stiegen in der ersten größeren Verfolgergruppe auf den Plätzen 14 und 17 aus dem Wasser, der Rückstand blieb mit rund vier Minuten auf die zehn besten Athletinnen im Rahmen.

Für Haug platzte auf dem Rad schon nach 400 Metern der Traum vom zweiten WM-Titel nach 2019 wegen eines Hinterraddefekts. Auf der Promenade des Anglais musste sie wegen einem Loch im Mantel anhalten, bekam trotz minutenlanger Versuche das technische Problem nicht in den Griff - und verabschiedete sich nach nicht einmal einer Rennstunde ins Hotel.

Aufholjagd auf dem Fahrrad

Ganz anders lief es für Radspezialistin Philipp, die die mit 2400 Höhenmetern gespickte Strecke zur Aufholjagd nutzte. Am 18 Kilometer langen und bis zu sieben Prozent steilen Col de l‘Ecre fuhr sie bei einsetzendem Regen vorbei an Hauptkonkurrentin Matthews, zur Hälfte der Strecke überholte die Heidelbergerin die führende Französin Marjolaine Pierre. Nach gut 120 Kilometern löste sich die Deutsche am zweiten großen Anstieg, doch Matthews rollte bergab wieder heran.