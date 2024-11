Das Geheimnis einer gewaltigen deutschen Erfolgsstory

Deutschland eilt im Triathlon von Erfolg zu Erfolg. Was läuft besser und anders als in anderen Sportarten? Protagonisten der Szene erklären es bei SPORT1.

Deutschland eilt im Triathlon von Erfolg zu Erfolg. Was läuft besser und anders als in anderen Sportarten? Protagonisten der Szene erklären es bei SPORT1.

Beide Ironman-Weltmeister aus einem Land: eine Seltenheit in der Geschichte des prestigeträchtigsten Triathlon-Wettbewerbs der Welt. Patrick Lange gewann für Deutschland auf Hawaii, während Laura Philipp in Nizza als Erstes ins Ziel kam .

Bei den Frauen gewann Anne Haug 2019, Philipp jüngst in Nizza. Und auf der deutlich kürzeren olympischen Distanz in Paris stand die deutsche Mixed-Staffel auf dem Triathlon-Podest.

Woran liegt es also, dass Deutschland den Triathlonsport so dominiert? „Daran, dass die Generation Kienle, Lange, Frodeno gut vorgebaut hat“, sagt Philipp Seipp, Triathlon-Coach seiner Ehefrau und diesjährigen Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp, zu SPORT1 .

Triathlon-Star Philipp: „Tüfteln liegt den Deutschen einfach“

Mit diesen Eigenschaften könne man sich „in den Triathlon reinfuchsen“, sagt Philipp. Und nennt ein weiteres, schwer greifbares Erfolgsrezept. „Triathlon ist eine Sportart, bei der man sich in allen Bereichen voll ausleben kann, was Planung, Tüfteln und so weiter angeht. Ich glaube, das liegt den Deutschen einfach“, sagt Philipp zu SPORT1.