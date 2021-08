Der neue Fußball-Montag auf SPORT1: „sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga-Show“ mit Thorsten Bär, „Doppelpass 2. Bundesliga“ und packende Highlight-Formate

Los geht es im Free-TV sowie im Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps mit den SPORT1 News um 19:30 Uhr mit Schwerpunkten zur Bundesliga und 2. Bundesliga. Neu ab 20:15 Uhr ist das Comedy-Format “sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga-Show” mit Comedian Thorsten Bär, unter anderem bekannt durch seine Rolle “UWE! – Der Kreisligatrainer”. Ab 21:15 Uhr gibt es einen Rückblick auf die Highlights der Sonntagsspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, und ab 21:45 Uhr steht der “Doppelpass – 2. Bundesliga” auf dem Programm, der bereits an den ersten beiden Spieltagen am gewohnten Doppelpass-Slot am Sonntagmorgen auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Highlights der 3. Liga sind dann abschließend ab 23:30 Uhr in “3. Liga Pur” zu sehen.