Comeback nach 17 Jahren: Rudi Brückner moderiert „STAHLWERK Doppelpass“ am Sonntag und begrüßt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen vor dem „STAHLWERK Doppelpass“ in „Hattrick Pur – die 2. Bundesliga“ und „Bundesliga Pur“ zu sehen – neu im Frühstücks-Doppelpack ab 07:00 bzw. 07:30 Uhr und 09:00 Uhr bzw. 09:30 Uhr. In einer zusätzlichen Ausgabe von „Bundesliga Pur“ gibt es montags ab 21:00 Uhr auch einen ausführlichen Rückblick auf die Sonntagsspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen. Conan Furlong führt durch die Sendung. Zum Abschluss des Fußball-Montag zeigt SPORT1 ab 23:30 Uhr auch noch die Highlights aus der 3. Liga in „3. Liga Pur“. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben. Die Highlights stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.