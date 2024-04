Starke Quote: SPORT1 erreicht mit Nordderby Hamburger SV gegen Holstein Kiel 1,2 Millionen Zuschauer in der Spitze

1,2 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 830.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt verfolgen am Samstagabend das Topspiel der 2. Bundesliga live im Free-TV auf SPORT1

SPORT1 übertrifft in dieser Saison mit der 2. Bundesliga zum siebten Mal die Millionenmarke in der Spitze

Ismaning, 22. April 2024 – Das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel zeigte sich in der 2. Bundesliga als echter Publikumsmagnet: 1,2 Millionen Zuschauer:innen ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze fieberten am Samstagabend live auf SPORT1 mit. Der HSV musste durch eine 0:1-Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Kiel den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Im Schnitt saßen 830.000 Zuschauer:innen (Z3+) bei einem starken Gesamt-Marktanteil von 3,4 Prozent vor den Bildschirmen. Darüber hinaus erzielte die Liveübertragung aus Hamburg mit 6,4 Prozent einen sehr guten Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49). Hinzu kam ein starker Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59). Im Digitalbereich verzeichnete der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps rund 118.000 Abrufe. Ruth Hofmann moderierte, Oliver Forster kommentierte und als Experte war Ex-HSV-Profi Martin Harnik im Einsatz.

Weiter geht es mit der 2. Bundesliga am Samstagabend live ab 19:30 Uhr auf SPORT1, wenn der FC Schalke 04, der weiterhin um den Klassenerhalt kämpft, den Tabellendritten Fortuna Düsseldorf fordert. Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Markus Höhner und der frühere Fortuna-Coach Oliver Reck als Experte melden sich von vor Ort.

So präsentiert SPORT1 das Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV

In der Spielzeit 2023/24 überträgt Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstag live. Es ist neben dem Topspiel der Frauen-Bundesliga am Montagabend, das ebenfalls auf SPORT1 übertragen wird, das einzige wöchentliche Livespiel aus Deutschlands Top-Ligen im Free-TV sowie im Livestream auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps. Moderatorin Katharina Kleinfeldt beziehungsweise Ruth Hofmann präsentieren die Liveübertragungen der 2. Bundesliga mit großer Expertise und Leidenschaft. Als Kommentatoren sind Oliver Forster beziehungsweise Markus Höhner im Einsatz. Darüber hinaus greift SPORT1 für die Livespiele auf eine Riege hochkarätiger Experten zurück, darunter Martin Harnik, Ex-Profi des Hamburger SV, Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer, der Weltmeister von 1990 Olaf Thon und Maik Franz, u.a. Ex-Profi in Magdeburg, Karlsruhe, Berlin und Frankfurt.

Die Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga: Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen ab 07:00 bzw. 09:00 Uhr in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ zu sehen. Auch nach dem „STAHLWERK Doppelpass“ gibt es ab 13:30 Uhr eine Ausgabe von „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben. Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

Quellen: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.5, Marktstandard: Bewegtbild, SPORT1 Medienforschung; Video Views SPORT1 Plattformen inkl. Livestream: AT Internet; Social Reporting (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube), Stand: 22. April 2024

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244