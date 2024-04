„Fantalk“ knackt Millionen-Marke in der Spitze: Diskussion zum Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern elektrisiert die Fans

Ismaning, 18. April 2024 – Der FC Bayern München zieht erstmals seit 2020 wieder ins Halbfinale der Champions League ein: Der „Fantalk“, der am Mittwochabend parallel auf SPORT1 über die Partie gegen den FC Arsenal diskutierte, durchbrach die Millionenmarke und erreichte 1,1 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahren (Z3+) in der Spitze. Im Schnitt waren 490.000 Zuschauer:innen (Z3+) live dabei. Das ist Bestwert seit November 2018. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 2,3 Prozent. Darüber hinaus erzielte der Talk mit Moderator Thomas Helmer und den Co-Moderatoren Katharina Kleinfeldt und Hartwig Thöne mit 3,5 Prozent einen starken Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49). Hinzu kam ein ebenfalls starker Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59), bei M14-59 war es mit im Schnitt 170.000 Zuschauer:innen ebenfalls der beste Wert seit November 2018. Im Digitalbereich verzeichnete der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps rund 74.800 Abrufe.