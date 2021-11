Lerne von der Legende: Launch der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Rekordweltmeister Phil „The Power“ Taylor

Darts-Legende und Rekordweltmeister: Kein Spieler hat den Sport mit den Pfeilen in den vergangenen Jahrzehnten mehr geprägt als Phil „The Power“ Taylor. Mit insgesamt 214 Turniersiegen, darunter die Rekordanzahl von 85 Major-Titeln und 16 Weltmeisterschaften, ist der Engländer mit Abstand der erfolgreichste Dartsspieler der Geschichte. In der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ vermittelt Taylor den Teilnehmern alle relevanten Aspekte, um die Fähigkeiten am Dartsboard zu verbessern und das eigene Spiel auf ein neues Level zu heben. „Beim Darts entwickelst Du dich immer weiter, und das ist es, was ich an diesem Spiel liebe. Ich bin 61 und lerne immer noch“, gibt Taylor die Richtung für den Online-Kurs vor.