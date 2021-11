Nächster Homerun für SPORT1: Langfristige Partnerschaft mit der Major League Baseball geschlossen – bis 2026 live auf SPORT1+, SPORT1 Extra und im Free-TV

Ismaning | New York, 11. November 2021 – „Take Me Out To The Ballgame!“ – SPORT1 ist bis 2026 die neue „Home Base of Baseball“ im deutschsprachigen Raum: Die Sport1 GmbH hat von der Major League Baseball (MLB) die plattformneutralen Verwertungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die kommenden fünf Spielzeiten ab 2022 bis einschließlich 2026 erworben – mit Exklusiv-Rechten für die lineare Abbildung im Pay- und Free-TV in Deutschland. Im Pay-TV auf SPORT1+ und auf der im September gestarteten Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra werden pro Saison mindestens 150 Spiele der Regular Season, im Free-TV auf SPORT1 mindestens 15 Partien übertragen. Im kommenden Jahr startet die Regular Season mit dem Opening Day am 31. März und dauert bis 2. Oktober 2022. Das All-Star Game, das im kommenden Jahr am 19. Juli im Dodger Stadium in Los Angeles stattfindet, und das ebenfalls im Rahmen der All-Star Week ausgetragene Home Run Derby am 18. Juli werden ebenfalls live im Free-TV zu sehen sein. In der Anfang Oktober beginnenden Postseason – mit Wild Card Round, Division Series, Championship Series und der World Series als krönendem Abschluss – stehen auf SPORT1+ und SPORT1 Extra mindestens 30 Spiele auf dem Programm. Auch in den Playoffs werden ausgewählte Begegnungen im Free-TV ausgestrahlt, darunter mindestens zwei Partien der World Series. Insgesamt werden pro Saison somit bis zu 500 Spiele live auf SPORT1+, SPORT1 Extra und im Free-TV auf SPORT1 übertragen. Über die Livespiele hinaus werden im TV auch das wöchentliche Highlight-Magazin „MLB‘s Best“ und aktuelle Highlights in den „SPORT1 News“ gezeigt. Zudem wird es auf den Digital- und Social-Media-Kanälen von SPORT1 eine umfassende Rahmenberichterstattung mit Highlight-Clips geben.