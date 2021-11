Spieltage 16 bis 21 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 überträgt am Samstagabend unter anderem die Top-Duelle FC St. Pauli gegen Schalke und HSV gegen Schalke live

Ismaning, 4. November 2021 – Viele Überraschungen und mit dem FC St. Pauli ein formstarker Tabellenführer, dazu ambitionierte Klubs wie Schalke, Nürnberg und Hamburg in Lauerstellung: Die erstklassigste 2. Bundesliga, die es je gegeben hat, ist packend gestartet, jetzt sind die Spieltage 16 bis 21 zeitgenau angesetzt. Damit steht auch fest, welche sechs Topspiele SPORT1 von Anfang Dezember bis Anfang Februar auf dem Sendeplatz am Samstagabend live im Free-TV präsentiert. Der Countdown beginnt jeweils um 19:30 Uhr, das Livespiel um 20:30 Uhr. Den Auftakt macht am Samstag, 4. Dezember, die Partie zwischen Spitzenreiter St. Pauli und dem aktuell Tabellendritten Schalke 04, ehe eine Woche später Fortuna Düsseldorf den FC St. Pauli zu Hause empfängt. Zum Abschluss des Jahres kommt es am 18. Dezember zum Duell zweier Klubs, die bereits im Europapokal ganz oben standen: Der Hamburger SV misst sich mit Bundesliga-Absteiger Schalke 04 (alle Sendezeiten in der Übersicht). Am 15. Januar ist dann erstmals in dieser Spielzeit ein Livespiel von Darmstadt 98 im Free-TV zu sehen, die Hessen empfangen den Karlsruher SC.