Spieltage 22 bis 27 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 überträgt am Samstagabend unter anderem die Top-Duelle Regensburg gegen Pauli und Nürnberg gegen Hamburg live

Ismaning, 17. Dezember 2021 – Die 2. Bundesliga beendet das Jahr mit einem echten Highlight: Die beiden Ex-Bundesligisten Hamburger SV und Schalke 04 stehen sich am Samstag gegenüber, SPORT1 überträgt live, der Countdown startet bereits um 19:45 Uhr. Auch im neuen Jahr haben es die Liveübertragungen auf SPORT1 in sich, jetzt wurden für die erstklassigste 2. Bundesliga, die es je gegeben hat, die Spieltage 22 bis 27 zeitgenau angesetzt. Damit steht auch fest, welche sechs Topspiele SPORT1 vom 12. Februar bis 19. März auf dem Sendeplatz am Samstagabend live im Free-TV präsentiert. Der Countdown beginnt in der Regel um 19:30 Uhr, das Livespiel um 20:30 Uhr. Den Auftakt macht am Samstag, 12. Februar, die Partie zwischen Jahn Regensburg, einem der Überraschungsteams der Hinrunde, und Spitzenreiter St. Pauli, ehe eine Woche später der 1. FC Nürnberg im bayerischen Derby den Jahn zu Hause empfängt (alle Sendezeiten in der Übersicht). Auch die traditionsreichen Nordklubs Hamburger SV und Werder Bremen, die zusammen zehn Meisterschaften auf sich vereinigen, sind auf SPORT1 im Free-TV zu sehen: Am 25. Spieltag geht es für den HSV zum Duell gegen den 1. FC Nürnberg, SPORT1 überträgt am Samstag, 5. März, live. Werder muss indes am Samstag, 12. März, beim 1. FC Heidenheim bestehen.