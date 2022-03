Die Stars der Golf-Welt mit Martin Kaymer und Sergio García zu Gast in Eichenried bei München: SPORT1 überträgt die BMW International Open ab 25. Juni live im Free-TV

Ismaning, 29. März 2022 – SPORT1 zeigt das Golf-Jahreshighlight auf deutschem Boden im Free-TV: Die BMW International Open in München Eichenried sind von Donnerstag, 23. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, im Free-TV, in den SPORT1 Apps und im 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen. Zu den Weltklasse-Spielern im Teilnehmerfeld gehören Deutschlands Vorzeigeprofi Martin Kaymer und die Major-Champions Sergio García (Spanien) und Louis Oosthuizen (Südafrika) sowie Matti Schmid, Sieger der European Amateur Championships 2019 und 2020. Das gab Marco Kaussler, BMW International Open Turnierdirektor, am Dienstag bei der Eröffnungspressekonferenz in den „SPORT1 Mittendrin Studios“ in Ismaning bekannt. Liveübertragungen des Turniers auf SPORT1 sind am Samstag, 25. Juni, und auch am Sonntag, 26. Juni, dem Finaltag, eingeplant. Darüber hinaus ist auf SPORT1 von Donnerstag, 23. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, täglich eine Highlight-Sendung im Free-TV vorgesehen (die genauen Sendezeiten werden noch bekanntgegeben).