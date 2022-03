Kickoff für die beste Rugby-Liga der Welt: SPORT1+ begleitet die neue Saison der NRL Telstra Premiership aus „Down Under“ mit bis zu 90 Livespielen

Ismaning, 8. März 2022 – Mit der National Rugby League (NRL) hat SPORT1+ ab sofort die populärste und beste Rugby-Liga der Welt im Programm. Die neue Saison der australischen NRL Telstra Premiership, die am 10. März startet, wird in der Regel mit drei Liveübertragungen an jedem Spieltag begleitet. Neben der Hauptrunde gibt es auch die anschließende Finals Series und das Grand Final Anfang Oktober zum krönenden Abschluss live auf dem Pay-TV-Sender zu sehen. Insgesamt werden in der kommenden Saison bis zu 90 Livespiele mit Originalkommentar übertragen. Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung mit einem wöchentlichen Highlight-Magazin auf SPORT1+ und Highlight-Clips auf den digitalen SPORT1 Plattformen. Entsprechende plattformneutrale Verwertungsrechte an der NRL Telstra Premiership hat sich die Sport1 GmbH bis einschließlich 2024 für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert. Los geht‘s am Donnerstag, 10. März, mit dem Duell des amtierenden Champions Penrith Panthers gegen die Manly Warringah Sea Eagles live ab 10:00 Uhr auf SPORT1+ (die weiteren Sendetermine für März in der Übersicht).