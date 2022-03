SPORT1 und ESL Gaming kooperieren zur bevestor Virtual Bundesliga: Das VBL Club Championship Finale und das VBL Grand Final mit den besten FIFA-Spielern Deutschlands live und exklusiv im Free-TV und auf eSPORTS1

Ismaning, 8. März 2022 – Virtueller Spitzenfußball live und exklusiv auf SPORT1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform ist Ende März und Anfang Juni mittendrin, wenn in der bevestor Virtual Bundesliga (VBL) der beste Club sowie der beste Einzelspieler im eFootball ermittelt werden. Der eFootball-Wettbewerb wird von der DFL Deutsche Fußball Liga gemeinsam mit der ESL Gaming ausgerichtet. Im Rahmen einer Kooperation überträgt SPORT1 das Finale der VBL Club Championship am Samstag, 26. März, und Sonntag, 27. März, sowie das VBL Grand Final um den deutschen Meistertitel am Samstag, 4. Juni, und Sonntag, 5. Juni, live im Free-TV sowie auf seinem eSports-Sender eSPORTS1 (Sendezeiten in der Übersicht). Die aktuelle Saison der VBL Club Championship by bevestor mit 26 Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga ist am 9. November gestartet. Bevor Ende März der deutsche Club-Meister gekürt wird, stehen heute und morgen noch die Playoffs mit acht Vereinen an. Anfang Juni kämpfen dann die besten 32 Einzelspieler, die sich unter tausenden Teilnehmern durchgesetzt haben, um den deutschen Meistertitel im eFootball.