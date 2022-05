Deutscher Showdown um den Gruppensieg bei der Eishockey-WM: Das Duell des DEB-Teams gegen die Schweiz am morgigen Dienstag live ab 11:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV

Ismaning, 23. Mai 2022 – Mit dem historischen fünften Erfolg in Serie hat sich die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM den Showdown um den Gruppensieg erspielt. Die Übertragung des 5:4 gegen Kasachstan verfolgten am gestrigen Sonntagnachmittag 590.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und 880.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze, für SPORT1 die zweitbesten Reichweiten im bisherigen Turnierverlauf. Dazu wurde mit 5,3 Prozent der bislang beste Gesamt-Marktanteil bei dieser Weltmeisterschaft gemessen. Das entscheidende Duell des DEB-Teams gegen die bislang ungeschlagenen Schweizer überträgt SPORT1 am morgigen Dienstag mit Countdown live ab 11:00 Uhr. Am Mikrofon sind weiter Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele und SPORT1 Experte Rick Goldmann im Einsatz. Auch am heutigen Montag wird die DEB-Auswahl genau hinschauen: Mit den USA und Tschechien treffen in der Gruppe B ab 15:00 Uhr zwei mögliche Viertelfinalgegner aufeinander. Dazu hat die Partie Kanada gegen Dänemark in der Gruppe A ab 19:00 Uhr direkte Auswirkungen auf die Ausgangslage für Deutschland vor dem Showdown. SPORT1 zeigt beide Partien jeweils mit Countdown live im Free-TV. In den parallel laufenden Partien Kasachstan gegen Italien live ab 15:15 Uhr und Österreich gegen Großbritannien live ab 19:15 Uhr geht es dagegen um den Klassenerhalt. Hier übertragen der Pay-TV-Sender SPORT1+ und die neue Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra (weitere Sendezeiten in der Übersicht).