SPORT1+ zeigt noch mehr Spitzensport aus „Down Under“: Australian Football League mit ausgewählten Partien neu im Programm

Die Australian Football League ist die höchste Football-Liga in Australien und auf dem Fünften Kontinent unheimlich populär: 18 Teams kämpfen um die Meisterschaft. Das Grand Final im Australian Football, auch „Footy“ genannt, findet jeweils Ende September statt. Im Vorjahr sicherte sich der FC Melbourne den begehrten Titel. Das Melbourne Cricket Stadium ist Austragungsort des Grand Finals. Als Rekordmeister firmieren derzeit mit je 16 Titeln Carlton FC und Essendon FC. Australian Football weist einige Besonderheiten auf: So wird die Vollkontaktsportart auf einem ovalen Feld gespielt, der eiförmige Ball kann per Schuss weitergegeben werden oder per Handpass, wobei er mit der Faust weitergepasst wird. Hat ein Spieler den Ball, so muss der Ball alle 15 Meter geprellt werden. SPORT1+ plant aktuell eine Einbindung von bis zu drei Live-Partien der Toyota AFL Premiership pro Spieltag, ausgewählte Partien werden auch auf der Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra (www.sport1extra.de) zu sehen sein.