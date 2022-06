Freie Fahrt für das erste Magazin zur Elektromobilität im deutschen TV: Start von „Car Maniac“ mit Chris Karatsonyi und Laura-Marie Geissler am 22. Juli auf SPORT1

Ismaning, 14. Juni 2022 – Elektrisierende TV-Premiere: Mit „Car Maniac“ präsentiert SPORT1 ab Juli am Freitagabend das erste Magazin zur Elektromobilität im deutschen Fernsehen. Moderiert wird das neue Format von E-Auto-Spezialist und YouTube-Star Chris Karatsonyi, der an seiner Seite die Rennfahrerin Laura-Marie Geissler begrüßt. Zusammen nimmt das Duo die neuesten Modelle der Autohersteller genau unter die Lupe und spricht dabei Klartext. Mit seiner langjährigen Erfahrung testet Chris kompetent und ehrlich alle wichtigen Elektrofahrzeuge auf Herz und Nieren – und das nicht immer zum Vorteil der Hersteller. Egal ob Hypercar, Nobelmarke, Familienkutsche oder Billig-Stromer: Jeder muss sich der schonungslosen Instanz von „Car Maniac“ stellen. Die erste von insgesamt zehn einstündigen Folgen ist am Freitag, 22. Juli, ab 21:15 Uhr auf SPORT1 zu sehen. Danach steht wöchentlich eine Ausgabe des Elektroauto-Magazins auf dem Regelsendeplatz am Freitagabend ab 21:15 Uhr auf dem Programm, sonntags um 15:30 Uhr wird zudem eine Wiederholung ausgestrahlt (Sendezeiten in der Übersicht). Darüber hinaus sind die Sendungen am Sendetag in der Mediathek auf SPORT1.de und eine Woche nach der TV-Ausstrahlung auf dem YouTube-Kanal „SPORT1 Motor“ abrufbar.