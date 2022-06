Vertrag verlängert und ausgeweitet: SPORT1 vergrößert Verantwortungsbereich von Chefredakteur Pit Gottschalk

Der 53-Jährige ist seit Januar 2020 gesamtverantwortlicher Chefredakteur von SPORT1 und verantwortet in dieser Funktion seitdem die TV-, Digital-, Audio- und Social-Media-Angebote von Deutschlands führender 360°-Sportplattform. Im September 2020 war Pit Gottschalk parallel zu seiner Tätigkeit als Chefredakteur in der neu geschaffenen Position des Chief Content Officers (CCO) in die Geschäftsleitung der Sport1 GmbH aufgerückt. Zu seinem Tätigkeitsbereich als Chief Content Officer und Chefredakteur in Personalunion gehören vor allem die strukturelle, personelle und prozessuale Aufstellung der Redaktion sowie die weitere inhaltliche Optimierung der redaktionellen SPORT1 Angebote.