Tim Schnabel wird neuer Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von SPORT1

Tim Schnabel bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung digitaler Strategien und Produkte mit – unter anderem in Positionen als Chief Digital Officer und Marketing Director. Vor seinem Engagement bei der Sport1 GmbH war der 44-Jährige seit 2016 bei der Serviceplan Group als Chief Digital Officer International (17 Standorte) tätig. Zuvor wirkte er unter anderem bei der Plan.Net Group, die ebenfalls zur Serviceplan Group gehört, von 2009 an als Managing Director und zuvor ab 2005 als Unit Director. In dieser Zeit setzte Tim Schnabel Projekte und Themen für zahlreiche internationale und nationale Großkunden um, darunter Adidas, BMW, die DFL, Lufthansa, MediaMarktSaturn, Sony, die Telekom und Walt Disney. Im Sportmedienbereich verfügt er über tiefgreifende Kenntnisse, zum Beispiel durch die Realisierung von Projekten für die Angebote von Bundesliga.com, Fussball.de, Ispo.com, Sevengames.de, Spox.com, Sportbild.de, T-Online.de und ZDF.de.