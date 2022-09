Die deutsche Handball-Nationalmannschaft misst sich im EHF EURO Cup mit Europameister Schweden am 13. Oktober live auf SPORT1

Ismaning, 14. September 2022 – Wichtiger Testlauf für die Handball Weltmeisterschaft 2023: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft empfängt am Donnerstag, 13. Oktober, in der SAP Arena in Mannheim Europameister Schweden zum Auftaktspiel des EHF EURO Cup. Anwurf ist um 19:00 Uhr. SPORT1 ist sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps dabei. Als Gastgeber der EHF EURO 2024 hat Deutschland ebenso wie Schweden und die Medaillengewinner Spanien und Dänemark die Tickets für die Europameisterschaft im Januar 2024 sicher, die Teams spielen daher statt der EM-Qualifikation den EHF EURO Cup aus. Für die DHB-Auswahl wird der reizvolle Vergleich mit den Skandinaviern das letzte Heimspiel in diesem Jahr sein, für Bundestrainer Alfred Gislason sind die Schweden ein „absolutes Top-Team“.