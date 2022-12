Darts-Drama um Martin Schindler sorgt für neue Bestwerte: 1,4 Millionen Zuschauer in der Spitze fiebern bei der Darts-WM auf SPORT1 mit

SPORT1 präsentiert alle Sessions der Darts-WM 2023 bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Max Hopp, Ann-Kathrin Wigmann und Werner von Moltke. Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 11,5 Livestunden täglich auf dem Programm. Insgesamt können sich die Fans auf 20 Tage Darts am Stück freuen. Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen. Auch in der neuen Smart-TV-App „ sport1 TV“ wird das Pfeile-Spektakel umfangreich begleitet: Darts-Fans können sich hier alle Sessions in Einzel-Livestreams in HD-Qualität anschauen und so über den Big Screen mitfiebern. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr versorgt. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, der während der WM täglich auf SPORT1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheint. Zudem ist seit WM-Beginn die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Michael van Gerwen verfügbar: In 20 Kapiteln mit einem Gesamtumfang von drei Stunden wird zum Aktionspreis von 49,- Euro ein vielseitiges Training des dreimaligen Weltmeisters mit wertvollen Tipps und exklusiven Einblicken geboten. Dazu gibt es eine eigene „Akademie-WM“ mit privaten Challenges gegen MvG.