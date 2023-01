Passender Abschluss einer denkwürdigen Darts-WM: 2,36 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen bei Rekord-Marktanteilen WM-Triumph von Michael Smith im Finale live auf SPORT1

Bereits früh im Turnierverlauf sorgten die ersten Siege des deutschen Trios Florian Hempel, Martin Schindler und Gabriel Clemens für großes Interesse an der Darts-WM, so wurde auf SPORT1 bereits vor der Weihnachtspause zweimal die Millionenmarke in der Spitze geknackt. Nach Weihnachten begann dann der historische Siegeszug von Clemens, der in Deutschland eine wahre Darts-Euphorie entfacht hat. Der Höhepunkt des deutschen Darts-Märchens im „Ally Pally“ war das erste Halbfinale mit deutscher Beteiligung in der WM-Geschichte, bei dem sich der „German Giant“ dem späteren Weltmeister Michael Smith trotz starker Leistung mit 2:6 geschlagen geben musste. Das Halbfinal-Duell am 2. Januar verfolgten 3,78 Millionen Zuschauer in der Spitze auf SPORT1 und damit so viele wie nie zuvor bei einer Dartsübertragung. Auch die Marktanteile dieser Abendsession von 9,2% (Z3+), 19,4% (M14-59) und 24,9% (M14-59) sind neue Alltime-Rekorde für die Darts-WM auf SPORT1. Deutliche höhere Zahlen erzielte die reine Übertragung des Halbfinalspiels von Clemens mit einer Durchschnittsreichweite von 3,31 Millionen Zuschauern (Z3+) und Marktanteilen von 11,7 Prozent (Z3+), 24,9 Prozent (M14-59) und 31,4 Prozent (M14-49). Darüber hinaus geht der 2. Januar 2023 mit einem Zielgruppen-Tages-Marktanteil von 11,8 Prozent (M14-49) als drittbester Tag in die 30-jährige Sendergeschichte von SPORT1 ein (am 1. Januar 1993 ging der Free-TV-Sender DSF Deutsches SportFernsehen on-Air). Passend dazu wurde bei dieser Halbfinal-Session mit über 3,24 Millionen Livestream-Abrufen auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps ein weiterer Rekord aufgestellt.