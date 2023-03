Spieltag 30 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 zeigt Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg am Samstagabend live im Free-TV

Ismaning, 7. März 2023 – Der 30. Spieltag in der 2. Bundesliga ist angesetzt: SPORT1 wird am Samstag, 29. April, das Traditionsduell zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg live übertragen. Der Countdown beginnt um 19:30 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Für die Nürnberger dürfte es in der Partie weiterhin darum gehen, Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Hannover, aktuell auf Platz 10, hofft, sich weiter nach oben orientieren zu können.

Macht Heidenheim in Düsseldorf den nächsten Schritt Richtung Bundesliga?

Am aktuellen Spieltag zeigt SPORT1 am Samstag, 11. März, das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Heidenheim. Heidenheim sorgte vergangenes Wochenende für Aufsehen, als das Team Spitzenreiter Darmstadt 1:0 schlug, der FCH ist als Tabellendritter aktuell nur drei Punkte von Platz 1 entfernt. Düsseldorf steht als Tabellenfünfter ebenfalls gut da. Das Hinspiel konnte Heidenheim dank eines späten Treffers von Goalgetter Tim Kleindienst mit 2:1 für sich entscheiden. Live aus Düsseldorf melden sich am Samstag ab 19:30 Uhr zum Countdown Moderatorin Ruth Hofmann, Kommentator Markus Höhner und Experte Martin Harnik, früher selbst bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

So präsentiert SPORT1 das Livespiel der 2. Bundesliga im Free-TV

In der Spielzeit 2022/23 überträgt Deutschlands führende 360°-Sportplattform insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstag live. Es ist das einzige wöchentliche Livespiel aus Deutschlands Top-Ligen im Free-TV sowie im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Markus Höhner beziehungsweise Oliver Forster präsentieren die Liveübertragungen der 2. Bundesliga mit großer Expertise und Leidenschaft. Darüber hinaus greift SPORT1 für die Livespiele auf eine Riege hochkarätiger Experten zurück, darunter Martin Harnik, Ex-Profi des Hamburger SV, Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer, der Weltmeister von 1990 Olaf Thon und Maik Franz, u.a. Ex-Profi in Magdeburg, Karlsruhe, Berlin und Frankfurt.

Die Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga: Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen vor dem „STAHLWERK Doppelpass“ in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ zu sehen. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben. Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

