Die kostenlose TV-App sport1TV zeigt die Stars Cristiano Ronaldo und Neymar in der AFC Champions League und den Trendsport Padel live

Neymar mit al-Hilal (KSA) in der AFC Champions League gegen Navbahor Namangan (UZB) am Montag live ab 19:55 Uhr auf sport1TV

Der Auftritt von al-Nassr mit Cristiano Ronaldo beim FC Persepolis am Dienstag live ab 19:55 Uhr auf sport1TV

Die World Padel Tour macht Station in Madrid – von Freitag, 22. September, bis Sonntag, 24. September, jeweils live auf sport1TV

Ismaning, 18. September 2023 – Die kostenlose TV-App sport1TV ist in den nächsten Tagen gespickt mit spektakulären Live-Highlights: Ex-Weltfußballer Cristiano Ronaldo oder Superstar Neymar betreten hier ab dem heutigen Montag erstmals die Bühne in der Gruppenphase der AFC Champions League. Actionreich wird es auch ab Freitag, 22. September, bei der Trendsportart Padel, die live aus Madrid gezeigt wird. Die Liveformate bereichern zusätzlich zu den starken Eigenformaten wie dem „STAHLWERK Doppelpass“ und Highlights wie den Spieltags-Zusammenfassungen aus Bundesliga und 2. Bundesliga die TV-App, die große Sportmomente live und on-demand auf den Big Screen hebt.

Der Auftakt der AFC Champions League auch live auf sport1TV

Die AFC Champions League hat mit ausgewählten Partien auf dem Pay-TV-Kanal SPORT1+ ihr Zuhause . Zum Start nutzt SPORT1 zudem seine TV-App, um noch mehr Fans an den Dribblings und Offensivaktionen von Ronaldo, Neymar und Co. teilhaben zu lassen. Los geht es am Montag live ab 19:55 Uhr, wenn al-Hilal mit Superstar Neymar gegen Navbahor Namangan aus Usbekistan antritt. Steffen Bohleber kommentiert. Diese Partie wird zusätzlich zu SPORT1+ live in der kostenlosen TV-App sport1TV und im Free-TV auf SPORT1 ausgestrahlt. Am Dienstag, 19. September, betritt Cristiano Ronaldo auf SPORT1+ die Bühne: Der Ex-Weltfußballer wird am 19. September live ab 19:55 Uhr mit al-Nassr beim FC Persepolis im Iran antreten. Die Partie ist mit englischem Originalkommentar zugleich kostenlos auf sport1TV zu sehen.

Trendsportart Padel live aus Madrid

Padel ist die weltweit am schnellsten wachsende Sportart – in Deutschland wird der Trendsport immer populärer und fast täglich werden neue Courts eröffnet. Padel kombiniert Elemente aus Tennis, Squash und Badminton und wird auf einem 20 x 10 Meter großen und nach oben offenen Court gespielt. 2023 finden auf der World Padel Tour insgesamt 27 Turniere in 14 Ländern statt. Auf sport1TV wird das Turniergeschehen der World Padel Tour aus Madrid am Freitag, 22. September, live ab 09:30 Uhr und am Samstag, 23. September, und Sonntag, 24. September, jeweils live ab 10:00 Uhr übertragen.

Das bietet sport1TV

Emotionale Sportmomente und großes Entertainment live und on-demand auf dem Big Screen erleben – das geht mit sport1TV , der kostenlosen vernetzten TV-App von SPORT1: Mit „sport1TV“ können Sportfans in Deutschland Premium-Content der Multichannel-Sportplattform ganz einfach auf ihrem Smart-TV abrufen – entweder in Form von Livestreams einzelner Events oder als On-Demand-Inhalt aus der stetig wachsenden Mediathek. Die Zuschauer können Livesport wie aktuell die World Padel Tour oder die AFC Champions League auf sport1TV erleben, hinzu kommen live das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga, ausgewählte Spiele der Frauen-Bundesliga und die Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga mit allen Toren sowie die Highlight-Zusammenfassungen der 3. Liga. Zudem ist es möglich, auf zahlreiche SPORT1 Formate zuzugreifen. So sind alle Sendungen von Deutschlands beliebtestem Fußballtalk, dem „STAHLWERK Doppelpass“, aus den vergangenen Jahren abrufbar. Die aktuelle Ausgabe kann zudem immer sonntags um 11:00 Uhr im Livestream verfolgt werden.

