SPORT1 und Car4Sports vereinbaren strategische Kooperation: Reichweitenboost soll Auto-Abo für Sportler:innen pushen

Ismaning, 12. Dezember 2023 – SPORT1 geht in Sachen Mobilität neue Wege und hat mit der Car4Sports GmbH eine umfangreiche Kooperation vereinbart. Das innovative Konzept von Car4Sports ermöglicht Sportler:innen, Vereinen und Verbänden bezahlbare Mobilität – durch einen einfachen und transparenten Prozess lassen sich Autos, inklusive Versicherung und Wartung, in der Regel für 12 bis 24 Monate buchen. Der Kerngedanke: „Helping Winners Win“. Im Rahmen der Partnerschaft erwirbt die Sport1 GmbH Gesellschafteranteile an der Car4Sports GmbH, im Gegenzug wird die Idee von Car4Sports auf den SPORT1 Plattformen im TV-, Digital-, Audio- und Social-Media-Bereich reichweitenstark platziert. Darüber hinaus entwickeln beide Partner neue, gemeinsame Ansätze. Mit dem Fokus auf Sport und Mobilität passen SPORT1 und Car4Sports ideal zusammen, da sie die identische Zielgruppe im Sport- und Sportumfeld ansprechen.

Car4Sports versteht, was Gewinner brauchen. Das Auto-Abo-Programm des Mobilitätsdienstleisters ist auf alle Sportler:innen zugeschnitten – egal, ob sie in einem Sportverein aktiv oder als Soldat oder Beamter im Einsatz sind. Auch wer zu einem Sportverband gehört oder im Sportbereich tätig ist, gehört zur Zielgruppe. Mobilität ist für Car4Sports mehr als nur von A nach B zu kommen, sondern Teil des Weges zum Erfolg, denn das Auto-Abo soll vor allem den Alltag erleichtern und helfen, Ziele auf der Überholspur zu erreichen. Aktuelle Fahrzeuge und Mobilitätstrends gehören zum Angebot. Bei dem Mobilitäts-Abo handelt es sich um ein Sponsoringprojekt, das von Herstellern, Händler:innen, Versicherungen, Leasinggesellschaften und weiteren Organisationen ermöglicht wird. Mit diesem Projekt sollen Sportler:innen sowie deren Umfeld unterstützt und gefördert werden. Es ist daher mit Blick auf den Kerngedanken – die Förderung der Sportler:innen – nur dieser Gruppe zugänglich. Mehr Informationen finden sich hier: Car4Sports - Auto Abo zum Fixpreis!

Marco Kohlmaier, Geschäftsführer Car4Sports: „Die strategische Kooperation mit SPORT1 ist ein wichtiger Meilenstein für Car4Sports, um unser Mobilitätskonzept weiterzuentwickeln, das speziell für Sportler:innen, Beamt:innen, Soldatinnen und Soldaten sowie die Mitglieder und Angehörigen ihrer Verbände und Vereine konzipiert ist. Wir bei Car4Sports sind stolz darauf, eine maßgeschneiderte, flexible und unkomplizierte Lösung anzubieten, die genau auf die Bedürfnisse aktiver Menschen in der Sportwelt zugeschnitten ist. Als Start-up stehen wir zwar noch vor einigen Herausforderungen, doch wir nehmen diese mit sportlichem Ehrgeiz an. Mit SPORT1 an unserer Seite freuen wir uns darauf, unsere Vision zu realisieren und unsere Marke in der Sportgemeinschaft zu etablieren. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft nicht nur unser Auto-Abo-Angebot bekannter machen wird, sondern auch die Mobilität für unsere Zielgruppe auf eine neue Ebene bringt. ‚Helping Winners Win‘ ist für uns mehr als nur ein Slogan – es ist unsere Mission.“