Deutschlands „Home of Baseball“ in der neuen Major League Baseball-Saison: SPORT1+ begleitet die stärkste Liga der Welt weiter umfangreich – der große Auftakt in Seoul am Mittwoch live ab 11:00 Uhr

Ismaning, 19. März 2024 –“Take Me Out to the Ballgame!“ – morgen startet die Major League Baseball (MLB) in die neue Spielzeit! Der große Saisonauftakt der populärsten Baseball-Liga der Welt findet am morgigen Mittwoch, 20. März, in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt, wo in diesem Jahr in zwei Spielen der „Seoul Series“ die San Diego Padres auf die Los Angeles Dodgers treffen. SPORT1+ ist als „Home of Baseball“ in Deutschland #mittendrin und zeigt die erste Partie am Mittwoch live ab 11:00 Uhr. Das zweite Spiel wird am Donnerstag, 21. März, per Live-Einstieg ab 11:55 Uhr übertragen. Erstmals gastiert die US-Profi-Liga in Südkorea – ein Land, in dem sich Baseball immenser Beliebtheit erfreut. Mit Ha-Seong Kim, der als Infielder für die Padres aufläuft bei seinen zwei „Heimspielen“, ist das Land mit einem bekannten Star in der MLB vertreten. Deutschlands Baseball-Hoffnungen ruhen auch in diesem Jahr wieder auf dem Berliner Max Kepler, der bei den Minnesota Twins in seine zehnte MLB-Saison geht und wieder die Playoffs erreichen will. Zu den heißen Meisterkandidaten gehören in der neuen Saison neben Titelverteidiger Texas Rangers vor allem die Los Angeles Dodgers mit ihrem Superstar-Neuzugang Shohei Ohtani. Große Vorfreude also auf den Saisonstart im „Home of Baseball“: Der Pay-TV-Sender SPORT1+ zeigt die beiden Eröffnungsspiele sowie ausgewählte Partien der Saison live mit US-amerikanischem Originalkommentar. Im Vergleich zur Vorsaison sind auf dem Pay-TV-Kanal noch einmal mehr Begegnungen zu sehen, insgesamt sind bis zu 150 Livespiele geplant.