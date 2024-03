Spieltage für heiße Saisonendphase terminiert: SPORT1 zeigt Schalke gegen Düsseldorf, Kaiserslautern gegen Magdeburg und Kiel gegen Düsseldorf am Samstagabend live im Free-TV

Ismaning, 20. März 2024 – Countdown im Aufstiegsrennen und im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga: Die Spieltage 31 bis 33 sind angesetzt und SPORT1 ist mit dem Topspiel am Samstagabend #mittendrin. Der Sportsender wird am Samstag, 27. April, die Kracherpartie FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live im Free-TV zeigen. Bundesliga-Absteiger Schalke muss aktuell jeden Zähler im engen Abstiegskampf sammeln, während Düsseldorf, derzeit auf Platz 4, im Aufstiegsrennen mitmischt. Eine Woche später am Samstag, 4. Mai, überträgt SPORT1 am 32. Spieltag das nächste wegweisende Duell im Tabellenkeller der 2. Bundesliga: Der 1. FC Kaiserslautern muss auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Magdeburg bestehen. Am 33. Spieltag steht dann das große Duell um den Aufstieg zwischen dem derzeitigen Tabellenzweiten Holstein Kiel und Düsseldorf an. Schaffen die Kieler den heiß ersehnten Sprung in die Bundesliga? Der Countdown zu den Partien startet jeweils live ab 19:30 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr (alle Sendetermine in der Übersicht).