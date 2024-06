PRESSEMITTEILUNG

Deutschlands Sportplattform Nr. 1 strahlt in neuem Glanz: SPORT1 setzt auf Basis neuer Brand DNA Design Refresh um – noch mehr #mittendrin bei allen Sportfans

- Auf allen Touchpoints so farbenfroh wie der Sport selbst: Neues Erscheinungsbild für Web, Mobile, App und ausgewählte TV-Formate ist mutiger, aktueller und dynamischer – und bietet der Sport- und Entertainment-fokussierten Zielgruppe ein optimales Nutzungserlebnis

- Design Refresh wird von der Entwicklung des neuen Markenbilds bis zur Implementierung vom SPORT1 Team komplett in-house umgesetzt

- Tim Schnabel, Chief Operating Officer (COO) der Sport1 GmbH: „Mit unserer neuen Brand DNA, der Tonalität und dem frischen Design wollen wir noch besser mit unserer Sport- und Entertainment-begeisterten Zielgruppe kommunizieren, eine noch engere Verbindung zu ihnen schaffen – noch emotionaler und persönlicher. Willkommen #mittendrin in der neuen SPORT1 Welt!“

Ismaning, 12. Juni 2024 – Zum Start in den Super-Sportsommer bekommen die SPORT1 Touchpoints einen modernen Look & Feel: Deutschlands Multichannel-Sportplattform Nr. 1 geht ab sofort mit einem neuen, den Zeitgeist aufgreifenden Erscheinungsbild für Web, Mobile, App und ausgewählte TV-Formate auf den Platz! Der Design Refresh orientiert sich am neu entwickelten Markenbild von SPORT1 – und ist bereits auf den ersten Blick deutlich farbenfroher – so wie der Sport selbst. Auf Basis der Vision „Maximize Moments in Sports & Entertainment“ folgte eine Überarbeitung der Marken DNA inklusive Tonalität und frischer Designsprache. Das auf Basis der neuen Brand DNA aufgebaute, den Zeitgeist aufgreifende Erscheinungsbild ist mutiger, aktueller und dynamischer – um der Sport- und Entertainment-fokussierten Zielgruppe ein optimales Erlebnis zu bieten.

Das ist die neue Brand DNA von SPORT1: Wir sind authentisch, mutig, vielfältig und kompetent!

Die neue Brand DNA von SPORT1 wird über vier Attribute definiert – Erkennungsmerkmale, an denen sich die Kommunikation mit der Zielgruppe orientiert:

§ Wir sind authentisch! Wir lieben Sport und Entertainment genau wie Ihr – wir sind auf Augenhöhe und auf allen Plattformen per Du mit Euch. Wir sind Eure Anlaufstelle Nr. 1!

§ Wir sind mutig! Wir sind First Mover, offen für neue Sportarten und Formate, Geschichten, die Ihr so noch nicht gehört habt. Für Euch sind wir Wegweiser in der Welt von Sport und Unterhaltung.

§ Wir sind vielfältig! Wir zeigen Flagge gegen Hass, Hetze und Diskriminierung – sind bunt und setzen positive Zeichen. Egal, wer Ihr seid oder wo Ihr herkommt – bei uns seid Ihr willkommen: #mittendrin – powered by love!

§ Wir sind kompetent! Mit Knowhow und Meinungsstärke: Wir sind Sport- und Entertainment-Plattform Nr. 1 – und Nachwuchsschmiede Nr. 1! Wir begeistern Euch mit unserer Arbeit!

So farbenfroh wie der Sport selbst: Der Design Refresh von SPORT1

Basierend auf der neuen Brand DNA wird das Design auf den Angeboten und Plattformen unter der Dachmarke SPORT1 zum Start in den Super-Sportsommer mit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen Sommerspielen in Paris schrittweise im TV sowie auf den Digital- und Social-Media-Kanälen eingeführt. Erste bereits erfolgte Umsetzungen sind die Kampagnen bzw. Design-Elemente für den „EM Doppelpass“, „EM Aktuell“, den in diesem Jahr neu eingeführten „SPORT1 Film-Freitag“ und die aktuellen Darts-Highlights auf SPORT1.

Im ersten Schritt wurde dabei das Corporate Design rund um die Dachmarke SPORT1 modernisiert und eine neue, deutlich buntere Farbwelt geschaffen. Darauf aufbauend erfolgte anschließend die sukzessive Implementierung der einzelnen Elemente auf den zahlreichen Touchpoints der Multichannel-Sportplattform. Um über alle Kanäle hinweg ein einheitliches, verbindendes Erscheinungsbild zu kreieren, folgen in den kommenden Wochen und Monaten weitere Updates.

Tim Schnabel, Chief Operating Officer (COO) der Sport1 GmbH: „Mit unserer neuen Brand DNA, der Tonalität und dem frischen Design wollen wir noch besser mit unserer Sport- und Entertainment-begeisterten Zielgruppe kommunizieren, eine noch engere Verbindung zu ihnen schaffen – noch emotionaler und persönlicher. Mein besonderer Dank gilt dem ganzen SPORT1 Team: Von der Entwicklung unseres neuen Markenbilds bis hin zur Implementierung aller Elemente haben wir dieses Großprojekt komplett in-house gestemmt – und diese Kreativität, dieses Brennen für unsere Marke kommt bei unserem neuen Look & Feel hervorragend zum Ausdruck. Aufbauend auf unserer Vision ‚Maximize Moments in Sports & Entertainment‘ ist das neue Branding ein wichtiger Schritt. Wir wollen allen Fans auf unseren Plattformen das bestmögliche Sport- und Entertainment-Erlebnis bieten! Willkommen #mittendrin in der neuen SPORT1 Welt!“

