Zur Heim-EM #mittendrin bei den Fußballfans: SPORT1 erwirbt Highlight-Rechte an der UEFA EURO 2024 – #EUROphorie auf Deutschlands Sportplattform Nr. 1

· Highlight-Clips aller 51 Spiele der UEFA EURO 2024 – zeitnah nach Abpfiff abrufbar auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps

· SPORT1 erwirbt Sublizenz für Highlight-Rechte an der UEFA EURO 2024 von der Deutschen Telekom

Ismaning, 10. Juni 2024 – Deutschland träumt vom Titel bei der Heim-Europameisterschaft – SPORT1 zeigt die Highlights aller EM-Spiele in Kooperation mit MagentaTV: SPORT1 ist bei der UEFA EURO 2024 #mittendrin und lässt die Fans an der #EUROphorie teilhaben. Die besten Szenen der UEFA EURO 2024 präsentiert SPORT1 in Highlight-Clips vom Eröffnungsspiel am 14. Juni bis zum Finale am 14. Juli auf seinen digitalen Plattformen. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform hat hierfür von der Deutschen Telekom Sublizenzrechte erworben. Auf SPORT1 wird die EM mit allen Emotionen abgebildet, die Fußballfans erleben alle Facetten des Turniers – auf den digitalen SPORT1 Plattformen, im Free-TV und auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1. Das bietet das Paket: Alle 51 EM-Partien werden auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps in kostenlosen Highlights gezeigt und können zeitnah nach Abpfiff abgerufen werden. Zudem umfasst der Service auch Ad-hoc-Clips von besonderen Szenen und Statements. Den Auftakt machen die Highlights der Partie zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland am Freitag, 14. Juni.

Die schönsten Tore und spektakulärsten Szenen – Kracher bereits in der Vorrunde

Wie tritt die deutsche Nationalmannschaft nach dem zuletzt mäßigen Abschneiden bei WM und EM nun im eigenen Land auf? Auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps werden die Highlights aller deutschen Spiele zu sehen sein, dabei natürlich auch die Duelle in der Vorrunde gegen Schottland am 14. Juni, Ungarn am 19. Juni und die heikle Aufgabe gegen die Schweiz am 23. Juni. Doch auch die anderen hoch gehandelten Fußballnationen müssen in der Vorrunde in schweren Spielen bestehen: So messen sich Serbien und Vize-Europameister England am 16. Juni und am 20. Juni steht der Klassiker Italien gegen Spanien auf dem Programm. SPORT1 zeigt auch die Highlights ab der K.o.-Runde, inklusive der besten Momente aus Verlängerung und Elfermeterschießen.

Voller #EUROphorie: So begleitet SPORT1 die UEFA EURO 2024 auf seinen Plattformen Die Heim-Europameisterschaft bedeutet für SPORT1 mehr als einen Monat lang Fußball-Feiertage im Zeichen der #EUROphorie: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform wird von der UEFA EURO 2024 umfangreich im TV, auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie auf seinen Audio- und Social-Media-Kanälen berichten: mutig, kompetent, authentisch und vielfältig. Dabei werden alle Fußballbegeisterten ganz nah am Geschehen sein und ein gemeinsames Fan-Abenteuer erleben, zu dem Deutschland als Gastgeber die Teams aus Europa einlädt. Die packendsten Geschichten der EM – auf dem Rasen, im Stadion und außerhalb – sind auf SPORT1 zum Greifen nah.

Deutschlands Fußball-Talk Nr. 1 zur Heim-EM: „Der fenster.com EM Doppelpass“ ab Sonntag live

Die Fans hierzulande fiebern dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am Freitag entgegen, SPORT1 ist #mittendrin auf seinen Plattformen, unter anderem mit Deutschlands beliebtestem Fußballtalk: Von Sonntag, 16. Juni, bis zum Endspiel am Sonntag, 14. Juli, folgen fünf Ausgaben von „Der fenster.com EM Doppelpass“– jeweils sonntags live ab 11:00 Uhr mit Moderator Florian König, Experte Stefan Effenberg und prominenten Gästen, als Co-Moderatorin ist Katharina Kleinfeldt beziehungsweise Ruth Hofmann im Einsatz.

„EM Aktuell“ mit allen wichtigen Infos und Stimmen

Zudem liefert das News-Format „EM Aktuell“ vor und während der EM regelmäßig alle wichtigen Infos, Stimmen und Hintergründe zum wichtigsten Turnier des europäischen Fußballs. Als Moderator:innen sind hier Jochen Stutzky, Hartwig Thöne, Lili Engels, Anna Dollak und Ruth Hofmann im Einsatz. Bis einschließlich Freitag, 14. Juni, sind täglich Ausgaben live ab 19:30 Uhr vorgesehen. Während der EM wird das News-Magazin live ab 23:15 Uhr gesendet, an spielfreien Tagen kommt in der Regel zudem noch eine Ausgabe von „EM Aktuell“ live ab 19:30 Uhr hinzu.

Das digitale Angebot: Bei allen Spielen vor Ort, Podcasts, Meinungsformate und EM-Newsletter

Ganz nah dran und topaktuell: So sieht zur UEFA EURO 2024 die Coverage auch auf den digitalen Plattformen von SPORT1 aus. Bei allen 51 Spielen werden Vertreter des zehnköpfigen SPORT1-Reporterteams vor Ort im Stadion sein, Stefan Kumberger und Manfred Sedlbauer berichten aus dem deutschen Quartier, außerdem bespielen sie weiterhin die Podcasts „Die Bayern-Woche“ und „Die Dortmund-Woche“ mit allen wichtigen Infos zu den Nationalspielern und ihren Klubs. Der exklusive SPORT1 Kolumnist Holger Badstuber, Ex-Profi des FC Bayern München und früherer Nationalspieler, ordnet aktuelle Brennpunkte ein. Hinzu kommen das digitale Talkformat „2 nach 10″ und der tägliche EM-Newsletter. Auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 stehen Fan-Engagement und Bewegtbildangebote im Mittelpunkt. Die SPORT1 Crew mischt sich unters Volk in den Fanzones der Republik und berichtet analytisch und meinungsstark aus dem eigenen Social-Media-Studio.

Kostenloses Tippspiel für alle Fußball-Kenner: Mitmachen und attraktive Preise gewinnen

Fußballexpertise beweisen und attraktive Preise gewinnen: SPORT1 bietet zur EM ein kostenloses Tippspiel für Einzelspieler und Teams an. Dabei können sich die Teilnehmer mit SPORT1 Experten Experten wie Mario Basler, Stefan Effenberg und Thomas Helmer messen. Gute Tipps sollen natürlich auch belohnt werden, daher offeriert SPORT1 tolle Preise für die besten Tipper.

Anbei ein Bild zur UEFA EURO 2024 (Copyright: Imago) zur freien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung.

