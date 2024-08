RUDI VÖLLER ZUM SAISONSTART ZU GAST IN „DER STAHLWERK DOPPELPASS“: DEUTSCHLANDS FUSSBALL-TALK NR. 1 DISKUTIERT ÜBER NATIONALELF, SUPERCUP UND DFB-POKAL

· Erfolgsformat „Doppelpass“ geht in seine 30. Saison

· „Der STAHLWERK Doppelpass“ am Sonntag live ab 11:00 Uhr: Talkrunde mit Rudi Völler, Direktor der Männer-Nationalmannschaft, Béla Réthy, Oliver Müller, Philipp Selldorf sowie dem SPORT1 Experten Stefan Effenberg

· Die Highlights des DFB-Pokals: Zusammenfassungen der 1. Runde am Sonntag um 09:00 Uhr beziehungsweise 13:30 Uhr und Dienstag um 20:15 Uhr auf SPORT1

Ismaning, 16. August 2024 – Das Warten hat ein Ende, endlich ist der #Dopa zurück: „Der STAHLWERK Doppelpass“ startet parallel zum Supercup zwischen Meister Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart und der 1. Runde des DFB-Pokals in seine 30. Saison – am Sonntag, 18. August, live ab 11:00 Uhr im Free-TV, im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App. Moderator Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt begrüßen im Hilton Munich Airport Hotel Rudi Völler, Direktor der Männer-Nationalmannschaft, zur Diskussion. Wie fällt der Blick auf die Heim-EM aus und ist das DFB-Team tatsächlich bereit für die Mission WM-Titel 2026 – das große, von Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgerufene Ziel? Auch die Erkenntnisse aus dem DFB-Pokal und dem Transfermarkt sind Thema. Kommentatoren-Legende Béla Réthy, Oliver Müller (freier Journalist, u.a. Welt), Philipp Selldorf (Süddeutsche Zeitung) und SPORT1 Experte Stefan Effenberg komplettieren die Talkrunde. „Der STAHLWERK Doppelpass“ steht kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Das Talk-Original mit dem Phrasenschwein: „Der STAHLWERK Doppelpass“ auf SPORT1

„Der STAHLWERK Doppelpass“ zieht seit 1995 die Fans in seinen Bann – und seit 1998 wacht das „Phrasenschwein“ über unnötige Floskeln: Jeden Sonntag ab 11:00 Uhr empfangen Moderator Florian König beziehungsweise sein Vertreter Jochen Stutzky und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt beziehungsweise Ruth Hofmann sowie die Experten Stefan Effenberg, Mario Basler und Alfred Draxler die Fußball-Nation – zusammen mit Stargästen aus der Bundesliga und renommierten Sportjournalisten. Der #Dopa erreicht seit fast drei Jahrzehnten ein großes Publikum, in der Vorsaison schalteten in der Spitze bis zu 1,02 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahren (Z3+) ein. Seit 2021 begeistert auch die interaktive Bühnenshow die Fußballfans: Der „Doppelpass on Tour“, die Event-Reihe zu Deutschlands Fußball-Talk Nr. 1, wird von der Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH veranstaltet. Zum Team um den früheren Kapitän des FC Bayern München Thomas Helmer gehört als meinungsstarker Stammgast Mario Basler, Europameister von 1996 und Ex-Profi von Bayern München, Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern. Tickets und VIP-Tickets für den „Doppelpass on Tour“ können Fußballfans unter www.printyourticket.de/doppelpass oder über die Ticket-Hotline (Tel. +49 (0)6073-722740) erwerben.

DFB-Pokal: SPORT1 zeigt die besten Szenen und Tore der 1. Runde im Free-TV

Pokalsensationen, spannende Fights und Entscheidungen in Verlängerung und Elfmeterschießen: Die Highlights des DFB-Pokals gibt es passend zu jeder Runde auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. Zur 1. Hauptrunde stehen am Sonntag ab 09:00 Uhr beziehungsweise 13:30 Uhr die Highlights der Spiele von Freitag und Samstag auf dem Programm. Darunter sind unter anderem die Partien SSV Ulm gegen Rekordpokalsieger FC Bayern München sowie Erzgebirge Aue gegen Mönchengladbach, Rot-Weiss Essen gegen RB Leipzig und Regionalligist Phönix Lübeck gegen Borussia Dortmund, den Champions-League-Finalisten der Vorsaison. Am Dienstag ab 20:15 Uhr werden weitere Pokal-Highlights gezeigt, unter anderem mit den besten Szenen der Partien Eintracht Braunschweig gegen Eintracht Frankfurt, Jahn Regensburg gegen VfL Bochum, Energie Cottbus gegen Werder Bremen und Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf.

