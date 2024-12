Die größte Party der Sportwelt live auf SPORT1: Die Darts-WM im Londoner „Ally Pally“ ab 15. Dezember – Erstmals mit sechs deutschen Teilnehmern

SPORT1 präsentiert die PDC Darts-Weltmeisterschaft vom 15. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 zum 21. Mal live im Free-TV – Umfassende Berichterstattung mit über 122 Livestunden an 19 Tagen

Moderatorin Katharina Kleinfeldt liefert ab WM-Beginn Interviews und Eindrücke direkt aus dem „Ally Pally“, Experte vor Ort ist der achtfache WM-Teilnehmer Max Hopp

Kommentator Basti Schwele begleitet die Übertragungen mit dem dreifachen WM-Teilnehmer Robert Marijanovic am Mikrofon

Die #DartsWM auf den digitalen Plattformen: SPORT1 zeigt das Turnier parallel zum Free-TV auch im kostenlosen 24/7-Livestream sowie einige Sessions auch in Einzelstreams auf SPORT1.de und in der SPORT1 App. Dazu neue Folgen von „Checkout – der Darts-Podcast“ mit u.a. Interviews, Vorschauen und täglichen WM-Round-Ups. Zudem Daily-Newsletter mit allen Highlights und Darts-WM-Tagebuch auf Social-Media-Kanälen

Ismaning, 10. Dezember 2024 – „Must-See TV“ mit der größten Party der Sportwelt: SPORT1 setzt die lange Darts-Tradition fort und überträgt die PDC Darts-Weltmeisterschaft zum 21. Mal live. Vom 15. Dezember 2024 bis zum 3. Januar 2025 verwandelt sich die legendäre Bühne des Londoner Alexandra Palace wieder in den Schauplatz für die besten Dartsspieler der Welt. Titelverteidiger ist Luke Humphries. Zum Favoritenkreis zählen zudem Wunderkind und Vorjahresfinalist Luke Littler, Michael van Gerwen und Michael Smith. Unter den 96 Startern befinden sich mit Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt zum ersten Mal in der WM-Geschichte sechs deutsche Teilnehmer. Mit Publikumsliebling Fallon Sherrock und Noa-Lynn van Leuven sind zudem zwei Frauen dabei. SPORT1 ist wie immer #mittendrin und präsentiert die Darts-WM mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen in rund 122 Livestunden umfangreich im Free-TV sowie auf seinen Digital- und Social-Media-Kanälen. Insgesamt stehen 19 Tage Darts auf dem Programm. Katharina Kleinfeldt moderiert und liefert ab WM-Beginn Interviews sowie Eindrücke aus dem „Ally Pally“. Als Experte ist der achtfache WM-Teilnehmer Max Hopp an ihrer Seite. Begleitet werden die Übertragungen von Kommentator Basti Schwele zusammen mit dem dreifachen WM-Teilnehmer Robert Marijanovic. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bietet bereits vor und während des Turniers eine großflächige digitale WM-Berichterstattung auf SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1.Wie weit kommen die sechs deutschen WM-Starter?

Nachdem im vergangenen Jahr historische fünf Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft dabei waren, wurde nun eine neue Rekordzahl aufgestellt. Insgesamt sind sechs deutsche Starter im „Ally Pally“ dabei. Martin Schindler und Gabriel Clemens greifen aufgrund ihrer Top-32-Platzierung in der „Order of Merit“ erst in der 2. Runde ein. Schindler wird es am 22. Dezember um 20:15 Uhr mit dem Sieger aus dem Duell zwischen Callan Rydz und Romeo Grbavac zu tun bekommen. Clemens trifft am 19. Dezember um 16:45 Uhr entweder auf Niels Zonneveld oder Robert Owen. Über die Pro Tour Order of Merit haben sich Ricardo Pietreczko und Florian Hempel für die WM qualifiziert. „Pikachu“ absolviert seine Erstrundenpartie gegen Xiaochen Zong am 17. Dezember um 21:15 Uhr. Auf Hempel wartet Jeffrey de Zwaan am 20. Dezember um 21:15 Uhr. Mit Niko Springer und Kai Gotthardt feiern zwei Deutsche ihr Debüt im „Ally Pally“. Springer sicherte sich sein WM-Ticket über die PDC Development Tour und trifft in der 1. Runde am 19. Dezember um 22:15 Uhr auf den Vorjahreshalbfinalisten Scott Williams. Gotthardt qualifizierte sich durch den Sieg bei der PDC Europe Super League. Sein Erstrundengegner ist am 16. Dezember um 15.45 Uhr Alan Souter.

Kommt es zum deutschen Duell im Achtelfinale?

Im Achtelfinale könnte es zu einem ganz besonderen Duell kommen, denn wenn sowohl Schindler als auch Clemens so weit kommen, treffen sie im „Ally Pally“ aufeinander. Titelverteidiger ist Luke Humphries, der zunächst in der 2. Runde auf den Sieger des Duells zwischen Thibault Tricole und Joe Comito trifft und danach die Begegnung gegen Legende Raymond van Barneveld auf dem Programm stehen könnte. Mit Spannung wird Wunderkind Luke Littler erwartet. Der 17-Jährige spielte sich binnen eines Jahres in die Top-4 der Welt und könnte in der 2. Runde auf Publikumsliebling Fallon Sherrock treffen.

Zum 21. Mal in Folge #mittendrin: Die Darts-WM 2025 im Free-TV

Bereits seit 2004 ist die Weltmeisterschaft auf SPORT1 zu Hause. In diesem Jahr überträgt der Sender damit bereits zum 21. Mal in Folge das Pfeile-Spektakel aus London im Free-TV: Von der Darts-WM 2025 zeigt SPORT1 von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar insgesamt rund 122 Livestunden im Free-TV. Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 10 Livestunden täglich auf dem Programm. Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans zudem wieder auf 19 Tage Darts freuen. Die WM-Übertragungen werden on-Air vom Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Robert Marijanovic begrüßt. Direkt aus London meldet sich in diesem Jahr wieder Moderatorin Katharina Kleinfeldt, die über das komplette Turnier hinweg Interviews und Eindrücke direkt aus dem „Ally Pally“ liefert, Experte an ihrer Seite ist Darts-Profi Max Hopp. Über die sozialen Netzwerke können an die On-Air-Crew über #DartsWM, #AllyPallyChristmas, #FragRobi und #FragMax Fragen gestellt werden.

So präsentiert SPORT1 die #DartsWM digital

Als Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf YouTube übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt. Unter anderem stehen Exklusiv-Interviews mit den deutschen WM-Startern Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Kai Gotthardt an. Dazu liefert SPORT1 in diesem Jahr hautnahe Eindrücke aus der „London WG“ des SPORT1 Teams, das neben dem On-Air-Personal auch einen Reporter für die digitalen Plattformen und einen Social-Redakteur umfasst. Zudem gibt es wieder den WM-Spielplan im Turnierbaumformat zum Download sowie einen Daily Newsletter mit allen Highlights, der hier abonniert werden kann. Hinzu wird es erstmals ein Tippspiel geben, bei welchem die Darts-Fans Preise gewinnen können. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast“, der auf SPORT1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheint. In den Folgen vor WM-Start stellen die beiden Podcast-Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger die WM-Teilnehmer in zwei XXL-Vorschauen vor und begrüßen auch Stars zum Interview. Während des Turniers gibt es dann ein tägliches Round-Up zu hören.

Darts-WM: SPORT1 mit starken Zahlen im TV- und Digitalbereich

Insgesamt verfolgten die 28 Sessions der Darts-WM 2024 630.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt – Rekord in der 20-jährigen Geschichte der Darts-WM auf SPORT1. Mit den Übertragungen aus London konnte SPORT1 insgesamt achtmal die Millionenmarke und zweimal die Zwei-Millionenmarke in der Spitze knacken. Weitere Bestwerte für die gesamte WM wurden auch bei den Marktanteilen erzielt: Bei den Gesamt-Zuschauern lag der Marktanteil der Darts-WM auf SPORT1 bei 3,6 Prozent (Z3+), in den werberelevanten Zielgruppen bei hervorragenden 8,0 Prozent (M14-59) und 10,6 Prozent (M14-49). Zudem fand die Darts-WM großen Anklang bei der jungen Zielgruppe: Bei den Männern 14-29 Jahre betrug der Marktanteil für die WM starke 18,2 Prozent. Während der WM war SPORT1 zweimal Tages-Marktführer in der Zielgruppe M14-49 und viermal Marktführer in der Primetime. Das spannende Finale zwischen dem späteren Weltmeister Luke Humphries und Wunderkind Luke Littler sahen in der Spitze 2,95 Millionen Zuschauer (Z3+) – ein neuer Bestwert bei der Spitzenreichweite für ein WM-Finale. Im Schnitt fieberten 2,06 Millionen Zuschauer (Z3+) mit, was das Finale 2024 für SPORT1 zur zweitbesten Darts-Übertragung der Sendergeschichte nach dem Finale der WM 2018 mit damals 2,14 Millionen Zuschauern im Schnitt macht. Nicht nur im TV war das Interesse an der Darts-WM wieder groß, sondern auch im Digitalbereich: Insgesamt verzeichnete SPORT1 über 18,2 Millionen Livestream-Abrufe auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und damit 42 Prozent mehr als bei der Darts-WM 2023. Ein weiterer Alltime-Rekord sind außergewöhnliche 47,6 Millionen Videostarts auf den Social-Kanälen Facebook, Instagram und TikTok.

