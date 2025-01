SPORT1 KNACKT BEIM FINALE DER DARTS-WM 2025 DIE DREI-MILLIONEN-MARKE IN DER SPITZE – DEZEMBER ERFOLGREICHSTER MONAT DER SENDERGESCHICHTE

SPORT1 knackt mit der Übertragung des Finals der Darts-WM die Drei-Millionen-Marke (3,1 Mio.) in der Spitze (Z3+)

Im Schnitt verfolgen 2,19 Millionen Zuschauer (Z3+) den Sieg von Luke Littler gegen Michael van Gerwen auf SPORT1 im Free-TV

SPORT1 erlebt mit durchschnittlich über 700.000 Zuschauern (Z3+), einem Marktanteil von 13 Prozent (M14-49) sowie 9,9 Prozent (E14-49) die erfolgreichste WM der Geschichte

Die Darts-WM beschert SPORT1 den erfolgreichsten Monat der Sendergeschichte in den werberelevanten Zielgruppen E14-49 mit 2,4 Prozent und M14-49 mit 3,2 Prozent

Ismaning, 4. Januar 2025 – Die Darts-WM hat mit dem historischen Finalsieg von Luke Littler gegen Michael van Gerwen einen krönenden Abschluss gefunden und für die nächste Top-Quote auf SPORT1 gesorgt. Im Schnitt verfolgten das WM-Finale 2,19 Millionen Zuschauer (Z3+) und 1,24 Millionen Zuschauer (E14-49). Letzteres entspricht einem Marktanteil von 23,3 Prozent. In der Spitze knackt SPORT1 erstmals bei der WM die Drei-Millionen-Marke (3,1 Mio.) und übertrumpft damit das Endspiel aus dem Vorjahr (2,95 Mio.). In der Primetime wird in der Zielgruppe M14-49 ein Marktanteil von 10,2 Prozent sowie in der Zielgruppe E14-49 ein Marktanteil von 8,1 Prozent erreicht und liegt damit jeweils auf dem 2. Platz der meistgenutzten Sender des Tages. Darüber hinaus verzeichnet die Liveübertragung aus dem „Ally Pally“ mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am Freitag hervorragend über 1,1 Millionen Abrufe.

SPORT1 erreicht den erfolgreichsten Monat der Sendergeschichte in den werberelevanten Zielgruppen

Insgesamt verfolgten die 28 Sessions der Darts-Weltmeisterschaft, die von SPORT1 in rund 122 Livestunden im Free-TV präsentiert wurde, 701.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. SPORT1 überzeugt auch stetig in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre: Insgesamt wurde 16-mal ein Marktanteil über 10 Prozent sowie zweimal über 20 Prozent erreicht. Dies macht über den Zeitraum der Darts-WM einen Marktanteil von 13 Prozent aus. Mit durchschnittlich 350.000 Zuschauern stammt der Großteil des TV-Publikums aus dieser werberelevanten Zielgruppe. Mit zudem 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe Erwachsene 14 bis 49 erlebt SPORT1 die beste Darts-WM der Geschichte. Mit den Übertragungen aus dem Londoner Ally Pally, die vom On-Air-Team um Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic begleitet wurden, konnte SPORT1 in der Spitze mehrmals die Millionenmarke knacken, einmal die Zwei-Millionen- sowie mit dem Finale die Drei-Millionen-Marke. Nicht nur im TV war das Interesse an der Darts-WM wieder groß, sondern auch im Digitalbereich: Insgesamt verzeichnete SPORT1 über 18,28 Millionen Livestream-Abrufe auf SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie auf YouTube und verbessert damit die Marke aus dem Vorjahr (17,7 Mio.). Ein weiterer Alltime-Rekord sind außergewöhnliche 74.360.000 Videoaufrufe auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und TikTok. Insgesamt wurden rund 2.000 Posts veröffentlicht, die für 151.881.500 Impressions gesorgt haben. Neben dem Video-Content bestand auch wieder ein großes Interesse an der textlichen Berichterstattung über die Darts-WM in Artikeln und Livetickern. Zudem kam es mit über 24,7 Millionen Aufrufen zu historisch starken Werten bei den Statistik-Seiten.

Rekordzahl an deutschen WM-Startern lässt Fans bis zum Achtelfinale träumen

Die Spiele der historischen sechs deutschen WM-Teilnehmer sorgten stets für großes Interesse. SPORT1 knackte mit der Abendsession am fünften Tag, in welcher Debütant Niko Springer ausschied, erstmals die Millionen-Marke (Z3+). Ebenfalls das Zweitrunden-Duell von Martin Schindler in der Spitze mit 1,18 Millionen (Z3+) zog die Zuschauer vor ihren Fernseher. Für die deutsche Bestmarke waren Ricardo Pietreczko und Florian Hempel verantwortlich, deren Abendsession am 23. Dezember in der Spitze über 1,2 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen. SPORT1 war an dem Tag Marktführer mit Tagesmarktanteil von 9,8 Prozent in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre.

Quellen: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen, SPORT1 Medienforschung; Video Views SPORT1 Plattformen inkl. Livestream: AT Internet; Social Reporting (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube), Stand: 3. Januar 2025

