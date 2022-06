Zum zweiten Mal: Brady-Kumpel Gronkowski tritt zurück

Gronkowski hatte mit den New England Patriots an der Seite Bradys dreimal den Titel geholt und war 2018 erstmals zurückgetreten. Als Quarterback-Ikone Brady 2020 nach dem Abschied von New England seine Karriere bei den Buccaneers fortsetzte, kam Gronkowski aus dem Ruhestand zurück, gemeinsam holten sie auf Anhieb einen weiteren Titel.