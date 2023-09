WNBA: Wow! Besondere Ehre für deutschen Basketball-Star

Sportlich könnte es aktuell nicht besser laufen für Satou Sabally. Die 25-Jährige steht nach zwei Siegen in der best-of-3-Serie gegen Atlanta Dream in den WNBA -Semifinals und duelliert sich nun mit den Las Vegas Aces um den Finaleinzug .

Mit 22,5 Punkten, 4,5 Rebounds und fünf Assists in den diesjährigen Playoffs hat die Nummer zwei des Drafts 2020 maßgeblichen Anteil am Erfolgslauf der Dallas Wings. Das haben auch die Experten festgestellt und Sabally nun mit dem Titel WNBA Most Improved Player ausgezeichnet. 60 Sportjournalisten und TV-Moderatoren stimmten über die Siegerin ab. Die Deutsche konnte 37 Stimmen auf sich vereinen. Jordin Canada von den Los Angeles Sparks kam mit 18 Stimmen auf Rang zwei.