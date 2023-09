Nowitzki feiert deutschen WNBA-Star - Satou Sabally bald mit Fadeaway Jumper?

Dieses Lob kommt von allerhöchster Stelle! Beim 101:74-Sieg der Dallas Wings gegen Atlanta Dream in der ersten Runde der WNBA-Playoffs und dem damit verbundenen Sieg in der Best-of-3-Serie war Dallas-Legende Dirk Nowitzki in der Halle und verfolgte das Spiel.

Dabei hatte es ihm vor allem Satou Sabally angetan. Die Deutsche stand knapp 34 Minuten auf dem Parkett und kam in dieser Zeit auf 13 Punkte, sechs Assists und vier Rebounds. „Es macht einfach enorm viel Spaß, ihr zuzuschauen“, zeigte sich Nowitzki hinterher im Gespräch mit ESPN begeistert.

Sabally war im Draft 2020 in der zweiten Runde von Dallas ausgewählt worden und trägt seitdem das Wings-Trikot in der WNBA. In der Regular Season kam die 25-Jährige auf 18,6 Punkte und verbuchte zudem 8,1 Rebounds und 4,4 Assists. Damit hat die gebürtige Berlinerin die beste Saison ihrer Karriere gespielt.

Nowitzki lobt Satou Sabally

„Es ist hart, sich jedes Jahr zu verbessern“, so Nowitzki im Wissen um die Herausforderung, sich ständig neu beweisen zu müssen. Sabally kommt mit diesem Druck jedoch zurecht. „Sie hat ständig neue Fähigkeiten hinzugefügt“, lobte Nowitzki.

Natürlich versuche er, der deutschen Nationalspielerin zu helfen, wo er nur könne. „Aber ich habe gar nicht so viel gemacht“, meinte der 45-Jährige und fügte hinzu: „Sie arbeitet wirklich hart - und das zahlt sich aus.“

Satou Sabally trumpft weiter auf

Fadeaway Jumper? „Kommt als nächstes“

Und geht es nach Nowitzik, dürfen die Dallas-Fans in Zukunft noch mehr von der Linkshänderin erwarten. Auf die Frage, ob sie auch bald Nowitzkis legendären Fadeaway Jumper zeige, antwortete Nowitzki mit einem Grinsen: „Das kommt als Nächstes!“

Zuvor geht es für Sabally und die Wings aber in den WNBA Semi-Finals gegen die Las Vegas Aces.