Märchen in den USA! Münchener Fußballer wird Football-Held

Was klingt wie das Drehbuch eines seichten Jugendfilms, ist für Laurenz Plattner zur Realität geworden: Der Münchener Teenager, aktuell im Zuge eines Schüler-Austauschs Teil der Stratford High School im Bundesstaat Wisconsin, hat sich am Donnerstag zum umjubelten Matchwinner seiner Football-Mannschaft aufgeschwungen und es damit in die überregionalen Nachrichten geschafft.