Fiebich und Sabally feiern Titel mit Parade durch New York

Bei einer großen Parade durch New York können Leonie Fiebich und Nyara Sabally ihren WNBA-Triumph am Donnerstag noch einmal mit den Fans feiern. Die New York Liberty planen nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft in der Geschichte der Franchise einen Umzug vom Battery Park entlang des Broadway zur City Hall. Im Anschluss an die Parade findet zudem eine Feier der Basketballerinnen mit den Fans im Barclays Center in Brooklyn statt.