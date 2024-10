Irres Ende! Fiebich bärenstark - jetzt winkt sogar der Titel!

Leonie Fiebich und Nyara Sabally stehen vor dem großen Coup in der WNBA: Den deutschen Basketball-Nationalspielerinnen fehlt mit New York Liberty nur noch ein Sieg zum Titel. Die Franchise aus der US-Metropole gewann Spiel drei der Finalserie bei Minnesota Lynx trotz eines zwischenzeitlichen 15-Punkte-Rückstands dank eines späten Dreiers von Starspielerin Sabrina Ionescu mit 80:77 (35:43) - und Fiebich und Sabally dürfen träumen.

Fiebich spielt groß auf - trotz Schrecksekunde

Nachdem ihr achter Dreier in dieser Finalserie gefallen war, schrieb die 24-Jährige nebenbei noch Franchise-Geschichte - denn nie zuvor hatte ein Liberty-Rookie so viele Dreier in den Finals erzielt.

New York Liberty wartet noch auf ersten Titel

In der Nacht zum Samstag hat New York nun Matchball. Sollte es diesen nicht verwandeln können, kommt es in der Nacht zum Montag in Brooklyn zur entscheidenden Partie.