March Madness: Sensation der Saint Peter's Peacocks elektrisiert die USA

Die Saint Peter‘s Peacocks haben sich am Samstag endgültig zum Sensations-Team der diesjährigen March Madness aufgeschwungen: Nach dem Sensationssieg über den an zwei gesetzten Mitfavoriten Kentucky Wildcats haben die Peacocks nun auch die Murray State Racers mit 70:60 ausgeschaltet - und sind in die „Sweet Sixteen“, die letzten 16 des großen NCAA-Turniers der College-Basketballer eingezogen.