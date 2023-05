Prominente NBA-Söhne: James & Rodman spielen für USC

Das Basketball-Team von der University of South California, kurz USC, wird in der nächsten Saison prominent besetzt sein.

So wird auch DJ Rodman, Zögling von NBA -Legende Dennis Rodman, ab Sommer das Trikot der Trojans tragen. Das verkündete der 22-Jährige auf seinem Instagram-Kanal.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

NBA: Sonderregel macht Rodman-Wechsel möglich

Dabei will der Forward in seinem letzten College-Jahr nochmal sein Potenzial unter Beweis stellen. In den vergangenen vier Jahren lief er für Washington State auf und legte durchschnittlich 9,6 Punkte sowie 5,8 Rebounds auf.