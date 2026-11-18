Die Illinois Fighting Illini fahren einen überraschenden Sieg bei den Duke Blue Devils ein. Einen großen Anteil daran hat Andrej Stojaković, Sohn des ehemaligen NBA-All-Stars Peja Stojaković, der einen historischen Auftritt hinlegt.

Die erste Heimniederlage für die renommierte Duke University seit März 2024 am Dienstagabend hatte es in sich: Andrej Stojakovic, Guard der Illinois Fighting Illini, sicherte sich beim Überraschungssieg der Gäste mit einer überragenden Performance einen Platz in den Geschichtsbüchern des US-College-Basketballs.

Noch nie hatte ein gegnerischer Spieler im Cameron Indoor Stadium mehr Punkte als der 22-Jährige erzielt. Satte 46 Punkte schenkte Stojakovic den Blue Devils ein. Seine Fighting Illini beendeten damit Dukes 35 Spiele andauernde Heimserie mit einem historischen 99:78-Erfolg.

Sohn von Peja Stojakovic erlegt Duke Blue Devils

Beim Namen des Helden aus Illinois dürften auch so manchem deutschen Basketball-Fan die Ohren klingeln – denn das basketballerische Geschick wurde ihm von seinem Vater bereits in die Wiege gelegt: Der 2,01-Meter-Mann ist der Sohn des ehemaligen NBA-All-Stars Peja Stojakovic, der 2011 an der Seite von Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks NBA-Champion wurde.

Und der Junior schickt sich an, in die großen Fußstapfen zu treten. Gegen Duke lieferte er eine Gala-Vorstellung. Durch seinen Zug zum Korb und seine auffällig starke Physis stellte der 22-Jährige die Defensive vor eine große Aufgabe. Er traf überragende zwölf seiner 18 Würfe aus dem Zweipunktebereich, zwang seine Gegner permanent zu Fouls und verwandelte satte 80 Prozent seiner Würfe an der Freiwurflinie.

Insgesamt traf der Guard 14 von 21 Würfen aus dem Feld. Mit seinen 46 Punkten übertraf Stojaković die Bestmarke von South Carolinas Grady Wallace, der den Rekord seit 1957 mit 43 Punkten gehalten hatte. Dazu sammelte Stojakovic noch sechs Rebounds.

Sein Vater ist einer der besten Distanzschützen der Geschichte

Ein Blick auf Stojakovic‘ Lebenslauf verrät: Die Fähigkeit, auf dem Basketball-Court zu brillieren, liegt in der Familie. Sein Vater, Peja Stojakovic, kann auf eine erfolgreiche Basketball-Karriere zurückschauen. Nach seinem Draft 1996 war er bei den Sacramento Kings dreimal in Folge in das All-Star-Team berufen geworden.

Es folgten Stationen bei den Indiana Pacers, den New Orleans Hornets und den Toronto Raptors, bevor der heute 49-Jährige seinen größten Erfolg seiner Karriere mit den Maverick feierte. An der Seite von Legende Nowitzki hatte sich Stojakovic in der Saison 2010/11 zum NBA-Champion gekürt.

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Die Mavs schockten seinerzeit die Miami Heat mit dem neu formierten Super-Trio aus LeBron James, Dwyane Wade und Chris und fuhren den ersten Meistertitel in ihrer Geschichte ein.

Nicht weniger erfolgreich verlief Stojakovic‘ Karriere in der serbischen Nationalmannschaft: Nach einer EM-Bronzemedaille 1999 holte er den Europameistertitel 2001 und sogar den WM-Titel 2002. Mit einer starken Dreier-Quote von knapp 40 Prozent gilt der serbische Small Forward nach wie vor als einer der besten Distanzschützen der Basketballgeschichte. Ein großes Erbe, welches Stojakovic seinem Sohn mit seinem Karriereende im Dezember 2011 hinterließ.

Unterschiedliche Spielertypen, ähnliches Spielverständnis?

Auch wenn sein Sohn mit einer durchschnittlichen Dreier-Quote von rund 30 Prozent nicht unbedingt derselbe Typ Scharfschütze ist, zeichnet auch ihn ein ähnlich gutes Spielverständnis aus.

Peja Stojakovic nutzte die Blöcke seiner Mitspieler gekonnt aus, kam mit wenig Dribbling aus und profitierte mit einer Körpergröße von rund 2,08 Metern von einem klaren Größenvorteil gegenüber kleineren Verteidigern.

Stojakovic Junior hingegen erzielt den Großteil seiner Punkte in der Zone. Anders als sein Vater sucht er den Kontakt zu seinen Gegenspielern und agiert viel häufiger mit dem Ball in der Hand. Auch in Sachen Athletik scheint der 22-Jährige die Nase vorn zu haben: Mit einer maximalen Sprungkraft von über einem Meter (41,5 Zoll beim NBA Draft Combine) bringt Andrej deutlich mehr Explosivität auf den Court.

Ob er in die Fußstapfen seines Vaters treten kann? Mit seinem Rekord-Auftritt gegen Duke hat Andrej Stojakovic allemal für Aufsehen gesorgt.