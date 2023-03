NFL auf RTL: Bekanntes TV-Gesicht heizt Wechsel-Spekulationen an

Patrick Esume, TV-Experte und Commissioner der European League of Football (ELF), macht den Fans der Sportart Hoffnung auf einen möglichen Wechsel zu RTL.

„Ich habe ja nie gesagt, dass ich abgeneigt wäre. Ganz im Gegenteil“, sagte Esume dem SID am Rande eines ELF-Termins in Hamburg. Nach seinem letzten Einsatz für Ex-Sender ProSieben beim Super Bowl hatte Esume Verwirrung ausgelöst, als er seine Fernseh-Karriere als „vorbei“ bezeichnete - was er aber schnell wieder relativierte.