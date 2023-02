NFL: Werner und Esume verhandeln mit RTL

Die Gerüchteküche brodelt , doch nun haben die beiden NFL-TV-Stars Björn Werner und Patrick Esume in ihrem Podcast Football Bromance über ihre mögliche Zukunft geredet.

Der ehemalige NFL-Profi und Erstrundpick Werner verriet am Tag nach dem Super Bowl: „Es gibt Verhandlungen mit RTL." Die deutschen NFL-Fans dürfen also darauf hoffen, dass beide auch in der kommenden Saison wieder im TV zusehen sein werden.