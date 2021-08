GFL: New York Lions besiegen Potsdam Royals klar - Unicorns holen Platz eins im Süden

Den Field-Goal-Versuch aber blockte Corey Chapman, Junior Nkembi pflückte das Leder auf und brachte es über 64 Yards zum 7:0 in die Hurricanes-Endzone. Die Gastgeber lagen doch als Erste in Front - und von da an war fast alles wie immer seit 2011 in Spitzenspielen der Südgruppe: Die Unicorns-Defense behielt die Lage unter Kontrolle, die Unicorns-Offense machte so viele Punkte wie nötig, um die Entscheidung herbeizuführen.