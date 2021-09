GFL: Unicorns, Royals, Monarchs und Hurricanes erreichen das Halbfinale

Alle vier Heimmannschaften setzten sich in den Viertelfinals der SharkWater GFL am Wochenende durch. Auch in den Resultaten zeigte sich, dass die Gruppenersten der Punktrunde Schwäbisch Hall Unicorns und Dresden Monarchs die Top-Kandidaten auf das Erreichen des SharkWater German Bowls am 9. Oktober in Frankfurt bleiben.