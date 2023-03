Beben im deutschen Football! Rätselhafter GFL-Rauswurf löst bei Cologne Crocodiles Chaos aus

Cologne Crocodiles: E-Mail sorgt für Entlassung von Odenthal

In dem Schriftstück, das SPORT1 exklusiv vorliegt, schlägt Odenthal Alarm. Für ihn sei es „5 vor 12″, weil die in seinen Augen handelnden Personen sich nicht an Absprachen hielten. Konkret spricht der Coach von fehlender Transparenz und Planungssicherheit, schlechter Kommunikation und Drohungen seitens des Vorstandes um den auch als NFL-Kommentator bekannten Jan Stecker.

Crocodiles werfen Odenthal „egoistisches Verhalten vor“

In einer Mail an die Mitglieder, die SPORT1 vorliegt, werden die Verantwortlichen deutlicher: „Wir tun dies (die Entlassung von Odenthal, d. Red.) zum Wohle des Vereins, denn gerade in herausfordernden Zeiten müssen alle an einem Strang ziehen und in erster Linie das Wohl des Vereins im Blick haben. Dies gilt selbstverständlich in hohem Maße für die GFL-Mannschaft als unser Aushängeschild, aber genauso wichtig ist es unsere Jugendmannschaften zu fördern und mit allen Kräften zu unterstützen. Egoistisches Verhalten, jede Loyalität zum Verein vermissen zu lassen, das Bestreben immer nur das Beste für sich selbst herauszuholen und alles, was einem nicht in den Kram passt zu torpedieren, passt sicher nicht dazu.“