MLB: Steve Cohen, Besitzer der New York Mets, kritisiert Berater von Steven Matz nach Wechsel zu St. Louis Cardinals

Bei den Mets brachte es der Pitcher in sechs Spielzeiten auf 31 Siege bei 41 Niederlagen mit einem ERA von 4,35. Dazu gelangen ihm 552 Strikeouts in 580 Innings. In der vergangenen Saison in Toronto feierte er in 21 Spielen 14 Siege. Sein ERA lag bei 3,82, während 144 Strikeouts zu Buche stehen.