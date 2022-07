MLB-Mogul George Steinbrenner: Als der meistgehasste Mann Sport-Amerikas zu Fall kam

Die Art und Weise, wie Steinbrenner an die brisanten Informationen kommen wollte, wurde ihm jedoch selbst zum Verhängnis: Es kam heraus, dass er Anfang 1990 40.000 Dollar an Howard Spira zahlte - einen tief in Wettschulden verstrickten Publizisten, der für die Stiftung gearbeitet hatte und belastendes Material in Aussicht stellte.