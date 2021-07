NBA: Dennis Schröder Free Agent - Bulls und Knicks heiß auf Lakers-Star

Beide könnten demnach einen Sign-and-Trade-Deal mit Schröder abschließen. In dem Fall würde der Noch-Meister den Vertrag mit dem Deutschen verlängern, nur um ihn dann per Tausch an ein anderes Team abzugeben. Die Knicks hätten dem Bericht zufolge auch genug Cap Space, um Schröder direkt unter Vertrag nehmen zu können.